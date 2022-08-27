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Международная петиция "Путина под трибунал" набрала более 1,8 млн. подписей
Министерство иностранных дел Украины призывает поддержать петицию под названием "Путина под трибунал" о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Это поможет привлечь российское политико-военное руководство к ответственности, сообщили в МИДе.
С марта уже более 1,8 миллиона человек подписали соответствующую петицию на Avaaz – это платформа международной организации, которая продвигает действия активистов и занимается сбором подписей и рассылкой петиций по всему миру.
"Общественная поддержка этой идеи во всем мире очень важна. Avaaz призвал сторонников петиции собрать больше подписей, чтобы достичь отметки в 2 миллиона. Мы присоединяемся к Avaaz и призываем поддержать петицию. Должны доказать российским лидерам, что их преступления не останутся безнаказанными и что позиция мира об ответственности за тяжкие преступления, совершенные российскими чиновниками и военными в Украине и против нее, остается жесткой", - отметили в МИД.
Теги: Путин, подпись, трибунал, петиция
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