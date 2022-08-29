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Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС
29.08.2022 12:00
Делегация МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, захваченную российскими оккупантами. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи сейчас уже в пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая прибудет на ЗАЭС позже на этой неделе", - говорится в сообщении.
Теги: МАГАТЭ, оккупация, делегация, ЗАЭС
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