Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

31.08.2022 08:00

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщили в московской Центральной клинической больнице, где он постоянно находился последний год.

Он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а затем – первым и единственным в истории президентом Союза советских социалистических республик (1990-1991).

Горбачев - лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Горбачев-фонда, который занимается исследованием перестройки, а также проблем российской и мировой истории.

В фонде, основанном Михаилом Горбачевым, сообщили, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой Раисой Горбачевой.

Дата похорон пока не определена.