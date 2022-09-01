В Москве погиб глава совета директоров «Лукойла» - СМИ

01.09.2022 12:00

Глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов погиб после того, как выпал из окна больницы. Об этом сообщают российские СМИ.

67-летний топ-менеджер нефтяной компании проходил лечение в Центральной клинической больнице в Москве — в отделении, расположенном на шестом этаже.

В «Лукойле» эту информацию пока не комментировали.