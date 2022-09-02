Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре

02.09.2022 10:00

Судно Lady Zehmaс украинским зерном, следовавшее из Украины, в четверг, 1 сентября, село на мель. Из-за инцидента движение по проливу Босфор было перекрыто. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление канцелярии губернатора Стамбула.

В ведомстве отмечают, что на судно перевозит около трех тысяч тонн украинской кукурузы. Отмечается, что это было сознательным решением экипажа, поскольку у судна отказал руль.

Как сообщает главное управление береговой охраны Турции, 173-метровое судно бросило якорь в бухте Бебек.

На место происшествия направились спасательные катера и буксиры для грузовых судов. После осмотра, сухогруз был отбуксирован в район Ахиркапы для ремонта.