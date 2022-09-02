Последние новости раздела
- Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре10:00
- В Москве погиб глава совета директоров «Лукойла» - СМИ12:00
- Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев08:00
- ФСБ назвала второго "подозреваемого" в убийстве Дугиной (ВИДЕО)13:00
- Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС12:00
- Путин издал два указа по украинским беженцам13:00
- В Румынии перевернулся автобус с украинцами08:00
- Международная петиция "Путина под трибунал" набрала более 1,8 млн. подписей15:00
- Зеленский провел телефонные переговоры с Байденом08:00
- В России заявили о задержании "сторонника Азова", готовившего теракты13:00
Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре
02.09.2022 10:00
Судно Lady Zehmaс украинским зерном, следовавшее из Украины, в четверг, 1 сентября, село на мель. Из-за инцидента движение по проливу Босфор было перекрыто. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление канцелярии губернатора Стамбула.
В ведомстве отмечают, что на судно перевозит около трех тысяч тонн украинской кукурузы. Отмечается, что это было сознательным решением экипажа, поскольку у судна отказал руль.
Как сообщает главное управление береговой охраны Турции, 173-метровое судно бросило якорь в бухте Бебек.
На место происшествия направились спасательные катера и буксиры для грузовых судов. После осмотра, сухогруз был отбуксирован в район Ахиркапы для ремонта.
Теги: Украина, судно, мель, зерно, Босфор
Читайте также:
- Первое судно успешно прошло по "зерновому коридору"
- Первое судно с зерном из Украины прибыло в Турцию (ВИДЕО)
- Из портов Украины вышли три судна с зерном (ВИДЕО)
- Эвакуирован экипаж севшего на мель украинского теплохода
- Украинский теплоход сел на мель в устье Дуная
- Аграрный фонд Украины намерен покупать зерно
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине состоялся обмен военнопленными16:00
- Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям08:00
- В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины17:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина16:00
- В результате обстрела Бахмута погибла женщина15:00
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня13:00
- ВСУ сбили пять ракет, летевших на Днепр10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В МВД назвали количество погибших за время войны мирных жителей08:00
- В Дії появилось пенсионное удостоверение17:00
- На Донетчине состоялся обмен военнопленными16:00
- Зеленский распустил делегацию Украины в ТКГ15:00
- Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи переселенцам13:00
- Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек12:00
- Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе11:00
- Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре10:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия
- Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня
- На Донетчине состоялся обмен военнопленными
- Оккупанты обстреляли центр Краматорска
- В Хмельницком заработал Центр предоставления гуманитарной помощи переселенцам с Луганщины