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Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании
06.09.2022 17:00
Королева Великобритании Елизавета II во вторник, 6 сентября, назначила Лиз Трасс на должность премьер-министра Соединенного Королевства, сообщили в Букингемском дворце.
Перед этим королева приняла отставку Бориса Джонсона.
Следует отметить, что Трасс стала третьей женщиной-премьером в истории Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.
Теги: премьер-министр, Великобритания, Трасс
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