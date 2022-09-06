Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании

06.09.2022 17:00

Королева Великобритании Елизавета II во вторник, 6 сентября, назначила Лиз Трасс на должность премьер-министра Соединенного Королевства, сообщили в Букингемском дворце.

Перед этим королева приняла отставку Бориса Джонсона.

Следует отметить, что Трасс стала третьей женщиной-премьером в истории Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.