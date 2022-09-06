Польша отменила налог на доходы для украинских беженцев

06.09.2022 10:00

Власти Польши отменили налог на доходы, который распространялся на украинских беженцев, работавших удаленно, сообщает money.pl.

После 183 дней пребывания в Польше такие беженцы стали бы резидентами и платили налоги, но эту норму для граждан Украины отменили. Нововведение касается только тех украинцев, на которых распространяется спецакт, то есть они "беженцы от войны".