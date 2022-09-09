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Северная Корея приняла закон о превентивном ядерном ударе

09.09.2022 11:00
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Северная Корея приняла закон о превентивном ядерном ударе

В Северной Корее приняли закон, разрешающий ей нанесение превентивного ядерного удара, сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
"Если системе командования и управления национальными ядерными силами грозит нападение со стороны вражеских сил, немедленно автоматически наносится ядерный удар", - говорится в документе.
Также в принятом законе отмечается, что ядерная политика страны "необратима".
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время выступления в парламенте заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия и ракет, необходимых для противостояния Соединенным Штатам, которых он обвинил в проведении кампании давления с целью ослабления обороны КНДР и в конце концов свержения его правительства.



Теги: закон, Северная Корея, ядерное оружие
 
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