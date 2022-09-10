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Карл III провозглашен королем Великобритании
Совет престолонаследия официально объявил Карла ІІІ новым королем Объединенного Королевства, сообщает BBC.
Старший сын Елизаветы II автоматически унаследовал престол после ее смерти. Однако, Совет престолонаследия официально его объявил новым королем Соединенного Королевства лишь сегодня .
Соответствующую прокламацию подписали в порядке очередности следующий наследник престола принц Уильям, королева-консорт Камилла, председатель Совета, премьер-министр Британии Лиз Трасс и архиепископ Кентерберийский.
73-летний Карл стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Он получил титул от своей матери - королевы Елизаветы II, которая скончалась в замке Балморал вечером 8 сентября.
Согласно протоколу, новым сувереном Карла III официально провозгласил специальный Совет по вступлению в должность, который собрался в лондонском дворце Сент-Джеймс 10 сентября. Коронация монарха пройдет позже.
Его супруга Камилла получила статус королевы-консорта. А следующим наследником престола теперь является сын Карла - принц Уильям.
Теги: Великобритания, король, объявление, церемония
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