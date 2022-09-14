В России умер главред "любимой газеты Путина"

14.09.2022 17:00

В России умер Владимир Сунгоркин – главный редактор издания "Комсомольская правда", сообщает ЗН.

Детали смерти пока неизвестны. СМИ лишь отмечают, что причиной стал инсульт.

Сунгоркину было 68 лет. Он был главным редактором "комсомолки" с 1997 года.

Следует отметить, что "Комсомольскую правду" принято считать любимой газетой российского президента Владимира Путина.