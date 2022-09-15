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В России ликвидировали профсоюз журналистов и работников СМИ

15.09.2022 13:00
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В России ликвидировали профсоюз журналистов и работников СМИ

Московский городской суд в среду удовлетворил ходатайство городской прокуратуры по ликвидации межрегиональной общественной организации "Профсоюз журналистов и работников СМИ". Об этом сообщает Интерфакс.
Представитель прокуратуры заявила, что в ходе проверки были выявлены грубые неустранимые нарушения, допущенные организацией, в частности, несоответствие структуры организации предусмотренным законом требованиям. Согласно ведомственной проверке, с января 2019 года члены профсоюза не вносили взносы, за два года на счёт организации поступил только один членский взнос.
Кроме того, по словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, таких, как поддержка осуждённого за госизмену журналиста Ивана Сафронова, сбор средств в поддержку СМИ, признанных в РФ иногентами, систематическое распространение публикаций с неправомерной информацией.



Теги: Россия, СМИ, ликвидация, профсоюз
 
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