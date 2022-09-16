В Пеитагоне раскрыли состав нового пакета помощи Украине

16.09.2022 12:00

Новый пакет военной помощи США Украине будет содержать дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и 36 тысяч боеприпасов для 105-миллиметрых артиллерийских орудий, сообщает пресс-служба Пентагона.

Пакет помощи также предусматривает 1 000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре противоартиллерийских радара.

Кроме того, Украина получит четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные мины Claymore, подрывные заряды, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения, зимнюю форму.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента начала работы администрации Байдена, из них более 15,1 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля.