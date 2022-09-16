Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Пеитагоне раскрыли состав нового пакета помощи Украине

16.09.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Пеитагоне раскрыли состав нового пакета помощи Украине

Новый пакет военной помощи США Украине будет содержать дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и 36 тысяч боеприпасов для 105-миллиметрых артиллерийских орудий, сообщает пресс-служба Пентагона.
Пакет помощи также предусматривает 1 000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре противоартиллерийских радара.
Кроме того, Украина получит четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные мины Claymore, подрывные заряды, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения, зимнюю форму.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента начала работы администрации Байдена, из них более 15,1 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля.



Теги: Украина, помощь, Пентагон, пакет
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх