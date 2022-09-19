- Четыре страны ЕС закрыли границы для российских туристов08:00
- В Пеитагоне раскрыли состав нового пакета помощи Украине12:00
- ЕС выделяет Украине 150 млн евро на поддержку ВПЛ11:00
- В России ликвидировали профсоюз журналистов и работников СМИ13:00
- В России умер главред "любимой газеты Путина"17:00
- Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе10:00
- В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине19:00
- В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"10:00
- Карл III провозглашен королем Великобритании14:00
- Московские депутаты призвали Путина уйти в отставку10:00
Четыре страны ЕС закрыли границы для российских туристов
Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли для россиян въезд на свою территорию, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Об этом говорится на сайте правительства Эстонии.
"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности, - приводит пресс-служба слова премьер-министра страны Каи Каллас. - Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы".
Она подчеркнула, что в настоящее время нельзя сделать так, чтобы российские граждане, въезжающие в ЕС через Эстонию, не представляли угрозы безопасности.
"Достигнуто региональное соглашение, и теперь мы продолжим работать над ограничением туризма для граждан России во всем Европейском Союзе", - подчеркнула Каллас.
Теги: Россия, закрытие, граница, Евросоюз, туристы
- В "ДНР" опровергли слухи о закрытии границы с РФ
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- "Это уже даже не раздражает, а просто вызывает ощущение брезгливости", - путинский прихвостень Аксенов изошел желчью из-за непризнания Евросоюзом "выборов" в Крыму
- Украинские водители рискуют стать объектами пристального внимания Роснаркоконтроля
- На границе сотни танков: Возможно ли прямое вторжение РФ в Украину?
- Луганские сепаратисты приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам колонии15:00
- В оккупированной Кадиевке уничтожена база россиян13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ уничтожили базу рашистов в Сватово15:00
- Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке13:00
- За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты нанесли удар по Славянской ТЭС16:00
- В центре оккупированного Донецка прозвучали "хлопки" (ВИДЕО)14:00
- Славянск получил от Красного Креста 100-киловаттные электрогенераторы13:00
- "Метинвест" передал ВСУ 300 дронов-разведчиков17:00
- Луганские сепаратисты приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам колонии15:00
- В оккупированной Кадиевке уничтожена база россиян13:00
- Кабмин обновил перечень временно оккупированных территорий12:00
- Рашисты обстреляли Южноукраинскую АЭС11:00
- В Мелитополе взорвали коллаборанта-полицейского (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Четыре страны ЕС закрыли границы для российских туристов08:00
- Запущена горячая линия для российских военных, желающих сдаться в плен17:00
- ВСУ уничтожили базу рашистов в Сватово15:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- В центре оккупированного Донецка прозвучали "хлопки" (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Славянск получил от Красного Креста 100-киловаттные электрогенераторы
- Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- ВСУ уничтожили базу рашистов в Сватово
- Рашисты нанесли удар по Славянской ТЭС
- Кабмин изменил правила начисления компенсации за размещение ВПЛ
- Луганские сепаратисты приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам колонии