Депутат Госдумы обвинил в провале "спецоперации" "разведки ЛДНР"

21.09.2022 17:00

Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Вассерман нашёл, кого обвинить в провале "блицкрига" по захвату Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я, конечно, далеко не военный специалист, но сложилось ощущение, что при планировании операции наши высокопоставленные чиновники слишком надеялись на то, что с помощью ополченцев республик Донбасса смогут быстро вывести из строя группировку противника, составляющую около половины дееспособных сил Украины, и дальше свободно двинуться. Но, к сожалению, очень похоже, что разведки народных республик не имели полных сведений о размахе военной подготовки, включающей и создание сверхмощных укрепленных районов", - сказал Вассерман в интервью телеканалу "Первый Севастопольский".