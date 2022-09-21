Путин объявил мобилизацию

21.09.2022 10:00

Президент россии владимир путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он сообщил, что указ уже подписан и мобилизация начинается 21 сентября. Об этом Путин сказал в видеообращении.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции", - сказал российский президент.

Путин также заявил, что рф "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" на проведение так называемых референдумов, который должен состояться на этих временно оккупированных территориях.