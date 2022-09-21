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Шойгу назвал потери армий РФ и Украины в войне

21.09.2022 12:00
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Шойгу назвал потери армий РФ и Украины в войне

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери РФ в войне с Украиной составляют менее 6 тысяч человек.
"Наши потери на сегодняшний день 5 937 человек и здесь не могу отметить, наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Не могу сказать о наших медиках - из общего количества раненых около 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали и продолжают службу", - сазал он.
При этом Шойгу утверждает, что Украина в войне якобы потеряла более 100 тысяч человек убитыми и ранеными.



Теги: Украина, Россия, война, Сергей Шойгу, потери
 
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