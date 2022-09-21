Последние новости раздела
- В РФ на протестах против мобилизации задержали 1300 человек11:00
- Депутат Госдумы обвинил в провале "спецоперации" "разведки ЛДНР"17:00
- Шойгу назвал потери армий РФ и Украины в войне12:00
- Путин объявил мобилизацию10:00
- Совет ЕС одобрил помощь Украине на 5 млрд евро13:00
- Четыре страны ЕС закрыли границы для российских туристов08:00
- В Пеитагоне раскрыли состав нового пакета помощи Украине12:00
- ЕС выделяет Украине 150 млн евро на поддержку ВПЛ11:00
- В России ликвидировали профсоюз журналистов и работников СМИ13:00
- В России умер главред "любимой газеты Путина"17:00
Шойгу назвал потери армий РФ и Украины в войне
21.09.2022 12:00
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери РФ в войне с Украиной составляют менее 6 тысяч человек.
"Наши потери на сегодняшний день 5 937 человек и здесь не могу отметить, наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Не могу сказать о наших медиках - из общего количества раненых около 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали и продолжают службу", - сазал он.
При этом Шойгу утверждает, что Украина в войне якобы потеряла более 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
Теги: Украина, Россия, война, Сергей Шойгу, потери
Читайте также:
- Россия внезапно проверит боеготовность армии на границе с Украиной
- Европа под прицелом, или Кого еще Россия бить будет
- Министры МЧС Украины и России обменялись наградами
- Как в Советском Союзе издевались над героями Второй мировой войны
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Бабченко: "Только водружение украинского флага над погранпунктом "Изварино" принесет мир на Донбасс"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Сотрудникам ДТЭК удалось вернуть свет жителям Бахмутской общины15:00
- Фонд Ахметова отправил гуманитарную помощь жителям деоккупированных территорий Донбасса13:00
- В ОРДЛО ввели дополнительные выходные для проведения псевдореферендума11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ОРДЛО назначили дату "референдума" о присоединении к России17:00
- Между Донецкой и Харьковской областями начал курсировать поезд15:00
- В оккупированном Алчевске произошел очередной "хлопок"12:00
- Кириленко предупредил о запрете въезда в освобожденный Святогорск11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Враг обстрелял Запорожье - есть жертвы13:00
- Пропуск через гуманитарный коридор на ВОТ приостановлен12:00
- В РФ на протестах против мобилизации задержали 1300 человек11:00
- Опубликован полный список освобожденных из российского плена10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Украина и РФ провели большой обмен пленными08:00
- Депутат Госдумы обвинил в провале "спецоперации" "разведки ЛДНР"17:00
- Сотрудникам ДТЭК удалось вернуть свет жителям Бахмутской общины15:00
- Фонд Ахметова отправил гуманитарную помощь жителям деоккупированных территорий Донбасса13:00
- Шойгу назвал потери армий РФ и Украины в войне12:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Кириленко предупредил о запрете въезда в освобожденный Святогорск
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Луганские сепаратисты приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам колонии
- В ОРДЛО назначили дату "референдума" о присоединении к России
- В Мелитополе взорвали коллаборанта-полицейского (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оккупанты в ОРДЛО и на Херсонщине захотели срочный "референдум"
- Между Донецкой и Харьковской областями начал курсировать поезд
- В оккупированной Кадиевке уничтожена база россиян
- "Метинвест" передал ВСУ 300 дронов-разведчиков