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Начались консультации по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС
22.09.2022 17:00
В рамках проходящей в Нью-Йорке 77-й сессии Генассамблеи ООН генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился отдельно с руководителями МИД Украины и России. Об этом он сообщил в твиттере.
Глава МАГАТЭ заявил, что по итогам встреч с украинским министром Дмитрием Кулебой и главой российского МИДа Сергеем Лавровым уже началась работа по созданию и формированию зоны. Он сказал, что надеется посетить Киев в ближайшее время, а "позднее, возможно", отправиться в Россию.
"Учитывая неотложность ситуации и серьезность происходящего на местах, мы должны действовать быстро", – сказал Гросси. По его словам, у обеих стран есть "убеждение, что создание зоны необходимо".
Теги: безопасность, ООН, переговоры, МАГАТЭ, ЗАЭС
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