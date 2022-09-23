Кадыров "отменил" мобилизацию в Чечне

23.09.2022 11:00

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению "специальной военной операции" заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план". Об этом сообщают Кавказ. Реалии.

По словам Кадырова, участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек. Таким образом, республика перевыполнила "план" на 254%, заявил он.