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Кадыров "отменил" мобилизацию в Чечне
23.09.2022 11:00
Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению "специальной военной операции" заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план". Об этом сообщают Кавказ. Реалии.
По словам Кадырова, участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек. Таким образом, республика перевыполнила "план" на 254%, заявил он.
Теги: Россия, отмена, Чечня, мобилизация, Кадыров
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