Казахстан отказался признавать результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины

26.09.2022 15:00

Казахстан не признает "референдумы" о присоединении четырех областей Украины к России, заявили в министерстве иностранных дел Республики Казахстан. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство.

"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - прокомментировал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.