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США передали Украине комплексы ПВО NASAMS
26.09.2022 11:00
Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает CBS.
Президент поблагодарил американского лидера Джозефа Байдена и Конгресс США за эту противовоздушную оборону. Однако он добавил, что полученных систем все еще недостаточно для закрытия воздушного пространства от российских ракет.
"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", - подчеркнул Зеленский.
Теги: Украина, США, NASAMS
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