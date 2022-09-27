Польская армия анонсировала курсы военной подготовки для всех желающих

27.09.2022 12:00

Министерство национальной обороны Польши и польские Вооруженные силы в течение октября и ноября организуют серию бесплатных курсов по военной подготовке для желающих в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом сообщает "Европейская правда".

Однодневные подготовительные курсы будут проходить в 17 воинских частях Польши под лозунгом "Тренируйся с армией". На них будут рассказывать об основах владения оружием, стрельбы, рукопашного боя, ориентации на местности, выживании и оказании первой помощи.

"Гарантируем профессиональную подготовку, еду и хорошо проведенное время. Проведи субботу с нами, и мы научим тебя, как обороняться и быть в безопасности", - говорится в рекламном сообщении Вооруженных сил Польши.

Армия Польши сейчас насчитывает 110 тысяч военнослужащих и 30 тысяч работников органов национальной безопасности. Польша планирует увеличить численность войска до 250 тысяч профессиональных солдат и 50 тысяч сотрудников служб национальной безопасности.