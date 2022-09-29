Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

29.09.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, или HIMARS. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Кроме 18 HIMARS и боеприпасов к ним, в пакет входят:

  • 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
  • 150 тактических машин для буксировки вооружения;
  • 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • два радара для беспилотных авиационных систем;
  • 20 многофункциональных радаров;
  • системы противодействия беспилотным летательным аппаратам;
  • тактические системы защищенной связи, системы наблюдения и оптики;
  • оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • бронежилеты и другое полевое снаряжение;
  • финансирование подготовки, технического обслуживания и содержания.

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных сил и средств в средне- и долгосрочной перспективе", - уточняют в Пентагоне.



Теги: Украина, США, помощь, вооружение, HIMARS
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх