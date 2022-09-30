Путин объявил об аннексии четырех областей Украины

30.09.2022 16:00

Президент России Владимир Путин во время выступления в Кремле в пятницу, 30 сентября, объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины.

"Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договор о присоединении четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей", - заявил Путин.



