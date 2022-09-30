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Путин объявил об аннексии четырех областей Украины
30.09.2022 16:00
Президент России Владимир Путин во время выступления в Кремле в пятницу, 30 сентября, объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины.
"Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договор о присоединении четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей", - заявил Путин.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, область, аннексия
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