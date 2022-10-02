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Конституционный суд РФ одобрил аннексию четырех областей Украины

02.10.2022 17:00
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Конституционный суд РФ одобрил аннексию четырех областей Украины

Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии" оккупированных "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, даже назначили "выборы" в "парламенты" на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно постановлению Конституционного суда "ДНР" и "ЛНР" вошли в состав России в статусе "республик" с русским языком в качестве государственного.
Запорожская и Херсонская области считаются "принятыми" в РФ в качестве "отдельных субъектов со своими нынешними названиями".
Гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами.
Выборы "парламентов" четырех оккупированных украинских областей должны пройти в сентябре 2023 года.



Теги: Украина, Россия, Конституционный суд, область, аннексия
 
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