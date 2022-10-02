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В ООН назвали число украинских беженцев в Европе

02.10.2022 15:00
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В ООН назвали число украинских беженцев в Европе

Число беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты в Европе, по данным на 30 сентября достигло 4 млн 183,84 тыс. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Согласно данным УВКБ ООН, больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше – 1 млн 409,14 тыс.
Следом идут Германия и Чехия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 709,15 тыс. и 438,93 тыс.
На четвертом месте идет Италия – 157,61 тыс., а замыкает пятерку Испания – 144,67 тыс.



Теги: Украина, Европа, ООН, беженцы
 
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