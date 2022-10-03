В Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа" для ВМСУ

03.10.2022 08:00

2 октября 2022 в Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа", который строится для ВМС Украины. Об этом в фейсбуке написала находящаяся в турции супруга украинского президента Елена Зеленская.

Она отметила: "Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и в то же время будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетьман Іван Мазепа" (это имя избрал для него Президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство ), будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.

В таких случаях к судам обращаются как к людям – с уважением и напутсвием.

Итак, корвет "Гетьман Іван Мазепа", желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного ветра, спокойного моря и только победы!

Всегда помни свою турецкую родину и неси славу Украине!"