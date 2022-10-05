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ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ

05.10.2022 15:00
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ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны Европейского Союза согласовали восьмой пакет санкций против россии. Об этом она написала в Twitter.
"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не согласимся ни на фиктивные путинские референдумы, ни на какую-либо аннексию Украины и настроены и дальше заставлять кремль платить", — говорится в сообщении.
По словам постоянного представителя Литвы в ЕС Арнольдаса Пранцкявичюса, в санкционный список включат 35 новых лиц и компаний, вовлеченных в войну, псевдореферендумы и пропаганду.
"8-й пакет санкций против России только что одобрен в Комитете постоянных представителей. Включает ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, дерева, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму EUR7 млрд, запрет на различные услуги, 35 новых лиц и компаний, вовлеченных в войну, фиктивные референдумы и пропаганду", - отметил он.



Теги: Россия, Евросоюз, санкции
 
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