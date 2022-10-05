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Путин утвердил аннексию оккупированных украинских территорий

05.10.2022 10:00
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Путин утвердил аннексию оккупированных украинских территорий

Глава Кремля Владимир Путин в среду, 5 октября, утвердил ратификацию "договора" о принятии "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Украины в состав России. Четыре документа опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, Путин назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР", а Леонида Пасечника - временно исполняющим обязанности главы "ЛНР".
Евгений Балицкий назначен временно исполняющим обязанности "губернатора" Запорожской области, а Владимир Сальдо - временно исполняющим обязанности "губернатора" Херсонской области.
Как пишут росСМИ, с сегодняшнего дня на границе между Херсонской областью и Крымом больше нет таможенного контроля. После "вхождения" региона в состав России граница приобрела статус административной.



Теги: Украина, Путин, аннексия
 
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