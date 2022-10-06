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В РФ назначили "куратора" для аннексированных территорий Украины

06.10.2022 13:00
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В РФ назначили "куратора" для аннексированных территорий Украины

Российские власти назначили "куратора" аннексированных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 6 октября сообщают российские СМИ.
Курировать "развитие новых территорий" было поручено Вадиму Васильеву. Он также назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России. До мая Васильев занимал должность и.о. директора департамента межбюджетных отношений Минфина РФ.



Теги: Россия, Донбасс, аннексия, куратор
 
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