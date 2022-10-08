Главная / Новости / Мир / Путин назначил главнокомандующего "специальной военной операцией" в Украине
Последние новости раздела
- Путин назначил главнокомандующего "специальной военной операцией" в Украине17:00
- Стало известно, кто первым поздравил Путина с 70-летием13:00
- Матвиенко предложила переговоры между парламентами РФ и Украины17:00
- В РФ назначили "куратора" для аннексированных территорий Украины13:00
- ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ15:00
- Путин утвердил аннексию оккупированных украинских территорий10:00
- Пхеньян признал российскую аннексию территорий Украины11:00
- Госдума РФ поддержала аннексию украинских территорий15:00
- В Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа" для ВМСУ08:00
- Конституционный суд РФ одобрил аннексию четырех областей Украины17:00
Путин назначил главнокомандующего "специальной военной операцией" в Украине
08.10.2022 17:00
Генерал армии РФ Сергей Суровикин официально назначен командующим войсками РФ в Украине. Об этом заявили в Министерстве обороны России в субботу, 8 октября.
По информации росСМИ, Владимир Путин в свой юбилей лично позвонил Суровикину и назначил его командующим.
С конца июня 2022 года Суровикин командовал южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области. До войны в Украине Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем в 2017 году Путин назначил его главой ВКС.
Теги: Украина, Россия, Путин, война, командующий
Читайте также:
- Россия нашла себе нового врага
- Россия готовится к атаке: в Украине тревожно отреагировали на заявление Путина
- Россия отвоевались в Сирии. Украина - следующая
- Бутусов: Путин изменил тактику против Украины и теперь не остановится
- У Путина объяснили, какой президент Украины «лучше для России»
- Украинский премьер: "Разжигая пламя, Россия строит из себя пожарного"
- В соцсетях сообщают о взрывах в оккупированном Донецке15:00
- В Иловайске уничтожен грузовой склад оккупантов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Под Лиманом обнаружен штаб оккупантов с важными документами15:00
- Для усиления войск РФ на Донетчину прибыли 500 уголовников10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу12:00
- Путин назначил главнокомандующего "специальной военной операцией" в Украине17:00
- В соцсетях сообщают о взрывах в оккупированном Донецке15:00
- Стало известно место проведения Евровидения-202313:00
- В Иловайске уничтожен грузовой склад оккупантов11:00
- Опубликовано видео взрыва на Крымском мосту (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Крымском мосту произошел мощный пожар (ВИДЕО)08:00
- Рада приняла закон о добровольном воинском учете для женщин17:00
- Под Лиманом обнаружен штаб оккупантов с важными документами15:00
- Стало известно, кто первым поздравил Путина с 70-летием13:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области
- В соцсетях сообщают о взрывах в оккупированном Донецке
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Иловайске уничтожен грузовой склад оккупантов
- Стало известно, кто первым поздравил Путина с 70-летием
- Для усиления войск РФ на Донетчину прибыли 500 уголовников
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе