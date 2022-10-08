Путин назначил главнокомандующего "специальной военной операцией" в Украине

08.10.2022 17:00

Генерал армии РФ Сергей Суровикин официально назначен командующим войсками РФ в Украине. Об этом заявили в Министерстве обороны России в субботу, 8 октября.

По информации росСМИ, Владимир Путин в свой юбилей лично позвонил Суровикину и назначил его командующим.

С конца июня 2022 года Суровикин командовал южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области. До войны в Украине Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем в 2017 году Путин назначил его главой ВКС.