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Путин назначил главнокомандующего "специальной военной операцией" в Украине

08.10.2022 17:00
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Путин назначил главнокомандующего "специальной военной операцией" в Украине

Генерал армии РФ Сергей Суровикин официально назначен командующим войсками РФ в Украине. Об этом заявили в Министерстве обороны России в субботу, 8 октября.
По информации росСМИ, Владимир Путин в свой юбилей лично позвонил Суровикину и назначил его командующим.
С конца июня 2022 года Суровикин командовал южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области. До войны в Украине Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем в 2017 году Путин назначил его главой ВКС.



Теги: Украина, Россия, Путин, война, командующий
 
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