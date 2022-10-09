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Германия пообещала передать Украине 100 танков

09.10.2022 13:00
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Германия пообещала передать Украине 100 танков

Германия пообещала передать Украине 100 советских танков по круговой схеме. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, передает CNN.
Глава оборонного ведомства Германии во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск отметила, что Берлин объявил о дополнительных поставках оружия для Украины, включая систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.



Теги: Украина, Германия, помощь, танки
 
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