Германия пообещала передать Украине 100 танков

09.10.2022 13:00

Германия пообещала передать Украине 100 советских танков по круговой схеме. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, передает CNN.

Глава оборонного ведомства Германии во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск отметила, что Берлин объявил о дополнительных поставках оружия для Украины, включая систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.