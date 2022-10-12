Евросовет согласовал непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях

12.10.2022 17:00

Европейский совет 12 октября согласовал непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии. Об этом говорится в заявлении Евросовета.

"Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов", - сказано в сообщении.

Кроме того, это ЕС также не будет признавать документы, выданные на грузинских оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии.

"Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны", - заявили в Евросовете.

Далее Европейский совет начнет переговоры с Европарламентом для принятия окончательного решения.