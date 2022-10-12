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ФСБ задержала 8 подозреваемых в подрыве Крымского моста

12.10.2022 10:00
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ФСБ задержала 8 подозреваемых в подрыве Крымского моста

ФСБ РФ отчиталось о расследовании взрыва на Крымском мосту, сообщают российские СМИ.
"В рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, которые принимали участие в подготовке преступления", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ФСБ совместно с СК РФ пришли к выводу, что "организатором" взрыва на Крымском мосту было Главное управление разведки МО Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.
По версии российских спецслужб, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22 т и в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза якобы были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.



Теги: взрыв, расследование, ФСБ, Крымский мост
 
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