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Украина получила экстренный транш от МВФ

13.10.2022 13:00
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Украина получила экстренный транш от МВФ

Украина получила $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования МВФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 13 октября.
"$1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда поступило в Украину. Денежные средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", - написал Шмыгаль в телеграм.
В целом с начала войны МВФ предоставил Украине $2,7 млрд.



Теги: Украина, помощь, МВФ, транш
 
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