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Зеленский прокомментировал результаты "Рамштайн-6"

13.10.2022 11:00
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Зеленский прокомментировал результаты "Рамштайн-6"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу в формате "Рамштайн" 12 октября достаточно продуктивной. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.
"Состоялось очередное заседание в формате оборонного "Рамштайна". Довольно продуктивное. Прежде всего обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны. Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба – это одна из самых важных гуманитарных задач для Европы нашего времени.
Верю, что решим эту задачу. И я благодарен тем нашим партнерам, которые уже решили усилить именно такую поддержку нашего государства – поддержку для эффективной защиты в воздухе…", - сказал Зеленский.



Теги: итоги, Зеленский, Рамштайн
 
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