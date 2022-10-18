Количество жертв авиакатастрофы в Ейске существенно выросло

18.10.2022 11:00

Количество жертв падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в российском Ейске выросло до 13 человек. Об этом сообщил во вторник, 18 октября, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Еще 19 получили ранения. Среди жертв - трое детей.

По заявлению Минобороны РФ полет был учебно-тренировочным и самолет не был загружен боеприпасами, а возникший пожар был вызван взрывом топлива на борту. При этом оба пилота Су-34 сумели катапультироваться.