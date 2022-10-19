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В НАТО анонсировали помощь Украине в борьбе с дронами

19.10.2022 08:00
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В НАТО анонсировали помощь Украине в борьбе с дронами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники в ближайшие дни поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает РФ. Об этом он сказал на Берлинском внешнеполитическом форуме.
"НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы для борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех", - отметил генсек.



Теги: Украина, помощь, НАТО, дрон
 
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