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В Беларуси ввели госрегулирование цен
Совет министров Беларуси в среду, 19 октября, принял постановление о новой системе регулирования цен, сообщает DW.
Изменения затрагивают товары всей потребительской корзины - как отечественные, так и импортные, указали в пресс-службе правительства республики.
Как следует из нововведений, теперь производители обязаны согласовывать повышение отпускных цен с государственными органами, областными исполнительными комитетами и Минским горисполкомом. Для импортеров и торговли установлены пределы максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников. Бартерные сделки тоже нужно согласовывать с госорганами. Кроме того, при поставке на рынок продукции белорусского производства запрещено выплачивать бонусы и другие вознаграждения по продвижению товаров.
Теги: цена, Беларусь, ограничение, Совет министров, постановление
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