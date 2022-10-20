В Беларуси ввели госрегулирование цен

20.10.2022 12:00

Совет министров Беларуси в среду, 19 октября, принял постановление о новой системе регулирования цен, сообщает DW.

Изменения затрагивают товары всей потребительской корзины - как отечественные, так и импортные, указали в пресс-службе правительства республики.

Как следует из нововведений, теперь производители обязаны согласовывать повышение отпускных цен с государственными органами, областными исполнительными комитетами и Минским горисполкомом. Для импортеров и торговли установлены пределы максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников. Бартерные сделки тоже нужно согласовывать с госорганами. Кроме того, при поставке на рынок продукции белорусского производства запрещено выплачивать бонусы и другие вознаграждения по продвижению товаров.