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Главы МИД Франции, Великобритании и США сделали совместное заявление после страшилок Шойгу

24.10.2022 10:00
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Главы МИД Франции, Великобритании и США сделали совместное заявление после страшилок Шойгу

Министры иностранных дел Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление, в котором в очередной раз подтвердили дальнейшую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает ZN.UA.
"Министры обороны каждой из наших стран побеседовали с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве повода для эскалации", - говорится в заявлении.



Теги: США, Великобритания, Франция, МИД, Сергей Шойгу, заявление
 
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