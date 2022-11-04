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Трамп заявил о готовности участвовать в президентских выборах
04.11.2022 12:00
Экс-президент США Дональд Трамп намерен в очередной раз баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом он заявил в Айове на митинге в поддержку сенатора-республиканца Чака Грассли, сообщает информагентство Bloomberg в пятницу, 4 ноября.
"Теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, я, очень, очень, очень вероятно, сделаю это снова", - заверил политик в контексте темы баллотирования на пост президента.
Отметим, что он занимал пост президента США с 20 января 2017 г. по 20 января 2021 г.
В ходе президентских выборов 2020 года Трамп проиграл Джозефу Байдену.
Теги: США, Дональд Трамп, президентские выборы
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