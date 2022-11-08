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В Дрездене открыли "Украинский дом"

08.11.2022 12:00
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В Дрездене открыли "Украинский дом"

В Дрездене, административном центре германской земли Саксония, торжественно открылся "Украинский дом", сообщает Укринформ.
Как рассказала координатор проекта Татьяна Иванченко, он ориентирован на три целевые группы: беженцев (которым нужно помочь с интеграцией, адаптацией); экспатов (украинцев, уже некоторое время проживающих в Германии); немцев и иностранцев, живущих в многокультурной среде (им нужно показать, что такое Украина и украинская культура).
По словам Иванченко, инициатива родилась уже в первые дни полномасштабной войны россии против Украины. Долго искали помещение, после чего при содействии местных властей удалось найти его в крупном торговом комплексе, в самом центре Дрездена. До конца октября следующего года "Украинский дом" будет именно там. Частично его финансирует город, отчасти – фонды, также удалось собрать определенную сумму пожертвований. Все, кто занят в "Украинском доме", работают на волонтерских началах.
В "Украинском доме" есть библиотека – почти 400 книг на украинском языке, выставка картин – место для занятий мам с малышами, для детей и подростков. В планах – проведение дискуссионных клубов, мастер-классов по рисованию, специальные программы для женщин и многое другое.
По некоторым оценкам, в Дрездене живут около 8 тысяч украинских беженцев, до войны в городе проживали от 2,5 до 3 тысяч украинцев.



Теги: Украина, проект, Дрезден, беженцы
 
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