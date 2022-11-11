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США выделили Украине новый пакет военной помощи
11.11.2022 08:00
Министерство обороны США в четверг объявило о выделении из американских запасов военной помощи Украине на общую сумму до 400 миллионов долларов. Об этом сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что в состав нового пакета входят:
- ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
- четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 21 тысяча 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 10 тысяч 120-мм минометных мин;
- 100 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 400 гранатометов;
- стрелковое оружие, оптика и более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- подрывная техника для расчистки заграждений;
- средства защиты от холода.
Теги: Украина, США, помощь, вооружение
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