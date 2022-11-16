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Саммит G20 осудил войну России в Украине
Лидеры G20 в среду согласовали совместную декларацию, в которой они "решительно осуждают" российскую агрессию против Украины, сообщает DW.
"Большинство членов осудили войну в Украине самым решительным образом и подчеркнули, что она вызывает неизмеримые человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость мировой экономики", - говорится в документе.
В тексте отмечается, что эта война ограничивает глобальный экономический рост, стимулирует инфляцию, нарушает цепочки поставок, усугубляет отсутствие энергетической и продовольственной безопасности и повышает риски для финансовой стабильности.
В то же время касательно России в документе оговорено, что среди участников встречи в верхах "были другие мнения и разные оценки ситуации и санкций". "Мы признаем, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, но мы признаем, что вопросы безопасности могут оказать значительное влияние на глобальную экономику", - заявляют члены "Группы двадцати". Без прямого упоминания войны в Украине в документе подчеркивается: "Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы".
Лидеры крупнейших промышленно развитых и развивающихся стран настаивают на необходимости мирного урегулирования конфликтов, усилий по преодолению кризисов, дипломатических шагов и диалога.
Теги: Украина, Россия, война, декларация, G20
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