Стали известны результаты встречи "Рамштайн-7"

17.11.2022 08:00

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на седьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны, известную как формат "Рамштайн", в среду. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Хочу поблагодарить Швецию, которая сегодня объявила существенный пакет военной помощи Украине на 287 миллионов долларов. В него входят ключевые средства, в частности системы противовоздушной обороны, которые усилят способность Украины защищать себя от безжалостных ударов России, которые продолжаются", - отметил Остин.

По его словам, Испания пообещала прислать еще две пусковые установки Hawk и ракеты к ним, а Канада объявила о последнем транше в 500 миллионов долларов помощи и "остается одним из крупнейших доноров зимнего снаряжения", о чем уже объявлялось ранее.

"Германия продолжила крайне необходимые поставки противовоздушных средств, артиллерии и боеприпасов для РСЗО. Греция объявила о важной передаче артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров", - перечислил глава Пентагона.

Кроме того, Польша обязалась поставить дополнительное артиллерийское и противотанковое вооружение, а также средства противовоздушной обороны малой дальности.

"Вся эта помощь будет иметь важное значение - как и координация нашей помощи по безопасности, которую делает возможной эта Контактная группа", - подытожил Остин.