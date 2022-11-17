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"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

17.11.2022 12:00
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"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

В Стамбуле договорились о продлении работы "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Он добавил, что гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.
Кроме того, сообщил Кубраков, Украина официально обратилась к партнерам в рамках инициативы с предложением продлить ее минимум на год и включить в нее порт Николаев. "Ожидаем их ответ", - добавил министр.
Кубраков отметил важность обеспечения эффективной работы Совместного Координационного Центра, поэтому украинская сторона внесла свои предложения по решению имеющихся проблем.
"Мы должны использовать весь имеющийся экспортный потенциал наших портов чтобы мир быстро получал необходимые объемы продовольствия", - резюмирует министр.



Теги: Украина, Стамбул, экспорт, зерно
 
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