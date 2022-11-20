В Казахстане стартовали внеочередные президентские выборы

20.11.2022 13:00

В Казахстане открылись участки для голосования на выборах президента. Об этом сообщает Іnformburo.kz.

Эти выборы досрочные. При этом, выборы проводятся по новой системе - президент избирается на семь лет без права переизбрания.

Для победы в I туре нужно 50% голосов, порога явки нет. В этот раз в бюлетенях появилась графа "против всех".

На пост главы государства претендуют шесть кандидатов:

Каракат Абден, общественный деятель, Национальный альянс профессиональных социальных работников;

Нурлан Ауесбаев, оппозиционная ОСДП;

Жигули Дайрабаев, партия Ауыл, глава ассоциации фермеров республики;

Мейрам Кажыкен, Содружество профсоюзов Казахстана Аманат, экономист;

Касым-Жомарт Токаев, Общественная коалиция;

Салтанат Турсынбекова, правозащитница, РОО Қазақ аналары - дәстүрге жол.

Всего по стране на выборах будет задействован 10 101 участок, в списки избирателей включены 11 950 485 граждан. При представительствах Казахстана в 53 странах созданы 68 избирательных участков.