В Казахстане объявили предварительные результаты президентских выборов

21.11.2022 12:00

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги голосования на выборах президента страны, согласно которым побеждает с большим отрывом действующий президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Tengrinews.kz.

Предварительные итоги голосования выглядят следующим образом:

Касым-Жомарт Токаев – 81,31%;

Жигули Дайрабаев – 3,42%;

Каракат Абден – 2,60%;

Мейрам Кажикен – 2,53%;

Нурлан Ауесбаев – 2,22%;

Салтанат Турсинбекова – 2,12%;

Против всех – 5,08%.

Согласно сообщению ЦИК, в голосовании приняли участие 8 300 046 человек, или 69,44 процента от общего количества избирателей.