Еврокомиссия одобрила дополнительные €2,5 млрд для Украины

22.11.2022 17:00

Европейская комиссия одобрила предоставление Украине еще 2,5 млрд евро помощи. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter во вторник, 22 ноября.

Глава ЕК также напомнила, что в 2023 году Еврокомиссия планирует выделить 18 млрд евро для Украины с регулярным предоставлением средств.

"Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнула она.