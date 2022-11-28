В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев

28.11.2022 08:00

В городе Глухолазы на юго-западе Польши произошло массовое отравление в центре, где проживают украинские беженцы. Об этом сообщает Radio Opole.

Массовое отравление произошло 25 ноября в пансионате "Бандероза". Вечером того дня в экстренные службы поступила информация о 23 людях, которые пожаловались на желудочные расстройства. Сначала 14 из них были госпитализированы.

В центре, откуда были перевезены больные, находятся около 300 беженцев из Украины. В субботу состоялось заседание кризисного штаба с участием местных властей. Сейчас также отобраны образцы пищи, которую подает кухня центра. Люди, которые там работают, также были протестированы на наличие сальмонеллы.

Большинство пострадавших - дети. Часть людей госпитализировали, но их состояние улучшается. Шестеро из них сейчас госпитализированы.