- Количество беженцев из Украины в Европе достигло почти 5 млн. человек11:00
- В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев08:00
- Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма17:00
- Еврокомиссия одобрила дополнительные €2,5 млрд для Украины17:00
- ЦИК Казахстана огласил итоги президентских выборов12:00
- В Казахстане объявили предварительные результаты президентских выборов12:00
- В Казахстане стартовали внеочередные президентские выборы13:00
- "Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца12:00
- Стали известны результаты встречи "Рамштайн-7"08:00
- Саммит G20 осудил войну России в Украине12:00
В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев
В городе Глухолазы на юго-западе Польши произошло массовое отравление в центре, где проживают украинские беженцы. Об этом сообщает Radio Opole.
Массовое отравление произошло 25 ноября в пансионате "Бандероза". Вечером того дня в экстренные службы поступила информация о 23 людях, которые пожаловались на желудочные расстройства. Сначала 14 из них были госпитализированы.
В центре, откуда были перевезены больные, находятся около 300 беженцев из Украины. В субботу состоялось заседание кризисного штаба с участием местных властей. Сейчас также отобраны образцы пищи, которую подает кухня центра. Люди, которые там работают, также были протестированы на наличие сальмонеллы.
Большинство пострадавших - дети. Часть людей госпитализировали, но их состояние улучшается. Шестеро из них сейчас госпитализированы.
Теги: Украина, Польша, отравление, беженцы
- В Ивано-Франковске госпитализированы туристы из Польши
- МИД ждет извинений от британских журналистов за "украинский рассизм"
- Польский глава "Укрзализныци" сделал громкое заявление об отравлении и реформах
- Межбанк открылся в диапазоне 7,971-7,976 грн за доллар
- Официальный курс валют на 23 ноября
- Торги на межбанке открылись в диапазоне 7,61-7,63 грн за доллар
- СБУ задержала на Донбассе двух "наводчиков" оккупантов17:00
- Городской центр занятости в Славянске сменил адрес15:00
- В Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы13:00
- Пророссийскую шпионку с Луганщины приговорили к 12 годам заключения10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За сутки оккупанты убили пятерых жителей Донецкой области13:00
- Оккупанты планируют массовое закрытие шахт в ОРДЛО11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Лимане начали выдачу бесплатных дров15:00
- В Мариуполе взорвался автомобиль с оккупантами10:00
- СБУ задержала на Донбассе двух "наводчиков" оккупантов17:00
- Городской центр занятости в Славянске сменил адрес15:00
- В Киев прибыли главы МИД Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции14:00
- В Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы13:00
- В понедельник аварийные отключения применяют по всей Украине12:00
- Количество беженцев из Украины в Европе достигло почти 5 млн. человек11:00
- Пророссийскую шпионку с Луганщины приговорили к 12 годам заключения10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев08:00
- РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога15:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Оккупанты планируют массовое закрытие шахт в ОРДЛО
- В центре Луганска начали установку новогодней елки
- В Мариуполе взорвался автомобиль с оккупантами
- Киевстар повышает абонплату для ряда своих тарифных планов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Укрэнерго дали прогноз по восстановлению электроснабжения (ВИДЕО)
- В Лимане начали выдачу бесплатных дров
- НБУ выпустил памятную медаль "Город героев – Мариуполь"
- РФ нанесла ракетный удар по Днепру
- За сутки оккупанты убили пятерых жителей Донецкой области