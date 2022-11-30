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В Перми загорелась ТЭЦ

30.11.2022 15:00
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В Перми загорелась ТЭЦ

В российском городе Пермь вспыхнул пожар на ТЭЦ-9 в среду, 30 ноября. Огонь охватил кровлю котло-турбинного цеха. Об этом сообщает Telegram-канал Пермь ЧП и ДТП, новости.
В сообщении также сказано что на место приехали спасатели.
Telegram-канал Baza сообщает, что по словам одного из сотрудников ТЭЦ, возгорание произошло "или в маслосистеме регулирования ТГ-10 (турбогенератора) или на переднем подшипнике ТГ-10".



Теги: Россия, Пермь, пожар
 
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